Il Torino non ha ancora perso le speranze di poter rinforzare il proprio reparto arretrato con l'acquisto del brasiliano Juan Jesus dalla Roma, nonostante il calciatore preferisca trasferirsi in un club che nella prossima stagione sarà protagonista in Champions League. Per questo motivo la società granata si sta tutelando e ha avviato anche le trattative per Ervin Zukanovic del Genoa.



Sia che decida di puntare su Juan Jesus, sia che decida di virare con decisione su Ervin Zukanovic, il Torino aspetterà di aver sistemato gli altri reparti prima di puntare sull'acquisto del difensore centrale che serve per completare il pacchetto arretrato della squadra di Walter Mazzarri.