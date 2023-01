Alla vigilia di, il tecnico granataha presentato in conferenza stampa la partita del Castellani: "ha fatto tutta la settimana con noi, domani ci sarà.sarà convocato, ha fatto gli due giorni di allenamento con noi e lo porterò in panchina.non ci sarà per via della frattura che non è stata affatto banale, la nota negativa invece èieri ha preso una botta al ginocchio. Speriamo di poterlo recuperare per la partita di Coppa Italia Domani Zima salta la partita di sicuro, qualcuno si dovrà adattare per forza a giocare a destra, mi dispiace perché avrei voluto dargli spazio".Sull'obiettivo: "Noi non guardiamo all'Europa, non siamo costruiti per andare in Europa. Poi non rinunciamo a niente ma non abbiamo questa ossessione. Poi quando le cose verranno fatte in maniera diverso dirò che l'obiettivo è l'Europa. Noi siamo consapevoli che possiamo andare aa fare grandi cose ma anche che se non siamo al 100% perdiamo contro lo Spezia. Non rinunciamo a niente ma senza ossessioni, andiamo avanti per la nostra strada cercando di fare il massimo".Juric ha parlato poi di mercato: "Quando il mercato sarà finito parlerò, ci sono ancora 4 o 5 giorni, poi tireremo le somme, vedremo cosa si è fatto e cosa si farà. Lukic? Per me è fortissimo perché sa abbinare le due fasi. Poi ci sono certe dinamiche... in tutte le difficoltà ci sono delle difficoltà con i rinnovi. Adesso vedremo come si evolveranno le cose. Per tornare al discorso dell'Europa, bisogna avere uno zoccolo duro da tenere a cui aggiungere poi qualche elemento. Noi non siamo ancora a quel livello".Su: "Ilic? Ancora non possiamo parlarne che non è del Torino ma mi sembra che le cose stiano andando per il verso giusto. Poi vediamo. Io Lukic lo vorrei tutta la vita qua, ma ci sono altre dinamiche. Se dovesse partire e dovesse arrivare uno come Ilic sarebbe un po' come quello che è accaduto in estate con Bremer e Schuurs, va via uno e arriva uno più giovane che più o meno è su quel livello. Vediamo cosa vuole fare Lukic. Se parte Sasa serve qualcun altro? Ma nel caso poi vediamo, ci arrangiamo. Poi magari gioca Adopo che l'anno scorso era alla Viterbese, a volte è meglio avere ragazzi così che ti danno tutto".Infine, su: "Nelle partite come quella contro la Fiorentina che gioca alto, Seck può far vedere al meglio le proprie caratteristiche, quando trova invece su spazi più ristretti può avere più difficoltà. E' un ragazzo che deve migliorare ancora tanto. Pellegri ha rallentato un po il recupero, ci vorrà ancora un po' di tempo per riaverlo e questo mi dispiace. Per colpa di questi stop non riesce a crescere e completarsi. Spero che per la fine della prossima settimana possa essere con noi".