Il tecnico del Torino Ivan Juric è intervenuto ai microfoni di Sky prima della sfida con la Lazio: "Veniamo da due vittorie fatte bene che ci servivano per prendere confidenza. C'è entusiasmo, vogliamo fare un'altra grande partita. La Lazio ha dei grandi giocatori e tanta tecnica. Non sarà facile".



A Brekalo serve continuità?

“Tutti hanno bisogno di continuità, per fare bene. Lui come gli altri”.



Saranno decisivi i cambi?

“Pjaca partira dalla panchina, abbiamo perso Praet che si sta dimostrando un giocatore importante. Con cinque cambi è normale, l’ultima volta è stato così. Speriamo che sia così anche stavolta”