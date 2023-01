Ivan Juric, ai microfoni di Sky Sport, ha commentato così la prestazione del suo Torino contro la Salernitana: “Grandissima prestazione, abbiamo dominato. Abbiamo creato 10-12 occasioni da gol ma è allucinante quello che abbiamo sbagliato. Dovevamo essere più cattivi ed essere in vantaggio già 5-0 nel primo tempo. C’è grande dispiacere, è un peccato non capitalizzare tutte quelle chances. Siamo stati troppo sufficienti, Ochoa è stato davvero troppo bravo. L’Europa? Non mi pongo limiti, pretendo che i ragazzi facciano qualcosa in più. Ci sono dei limiti che ci frenano ma puntiamo a fare il massimo. Penso che a livello di gioco siamo cresciuti, giochiamo meglio e creiamo tanto con azioni preparate. Alle volte facciamo troppo, bisogna insistere sulla praticità, non possiamo fare errori come quello sul gol della Salernitana. Sanabria è un ragazzo perfetto, non mi hai fatto arrabbiare. Sta tornando su suoi livelli”.