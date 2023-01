Ivan Juric, intervenuto ai microfoni di Mediaset al termine della sfida contro il Milan, ha analizzato così il successo del Torino ed il passaggio ai quarti di finale di Coppa Italia: “Il presidente è contento, siamo molto felici per questa serata. Ci tenevamo a questa partita, abbiamo giocato alla grande, anche dopo l’espulsione. Abbiamo avuto molte occasioni per fare male".



Su Adopo: "È una bella storia per Michel, arrivato dalla Viterbese quest’estate: entra a San Siro, segna e la decide".



Sull'espulsione di Djidji: "Mi sembrava che Djidji avesse preso la palla. Sino a quel momento ho visto un grande Toro, molto ben equilibrato e piazzato in campo. Djidji tocca il pallone, non sono d’accordo con l’espulsione, Messias non tocca mai palla".



Sul gioco offensivo mostrato: "Abbiamo mosso bene la palla, il Milan difensivamente ha giocato bene, sono tosti lì dietro. Anche Sanabria ha fatto bene. Potevamo fare qualcosina in più lì davanti ma abbiamo risposto bene in campo".