Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro la Cremonese: "Sono tanto soddisfatto. La Cremonese ha perso per degli episodi anche nelle prime due gare, ma nonostante siano vivaci abbiamo fatto due gol. Abbiamo sbagliato tanto e gli abbiamo dato coraggio. Ma sono soddisfatto per quanto abbiamo fatto".



SU SCHUURS - "L'ho visto bene. Ci sono margini di miglioramento, ha altre caratteristiche buone, ha molta intelligenza, in una settimana ha capito molte cose".



DIFFERENZE RISPETTO ALLA LAZIO - "Con la Lazio è stata una partita diversa, si è visto anche nella gara dell’Inter di ieri, non è facile creare occasioni contro di loro. Stasera la partita era più aperta, più pazza".