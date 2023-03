Ivan, tecnico del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Lecce:"Difficile, come all'andata. Penso sia stata giocata più o meno alla pari, hanno tanti giocatori forti e uno stile già ben definito dall'anno scorso. Lo dimostrano i risultati contro Atalanta e Roma, è difficile da affrontare".In stagione avete vinto solo una volta due partite di fila, ritiene che questo sia un test importante in questo senso?"Sarebbe bello dare continuità ai risultati, penso che il gioco stia andando bene e i risultati li stiamo alternando. Domani è una bella occasione di fare una bella partita e cercare di vincerla".- "Sì, perché Djidji sta stringendo un po' i denti. Dà tutto ma non è al massimo, domani Gravillon avrà la sua occasione".- "Sì, però siamo ancora lontani dalla forma migliore. Ha cominciato ad allenarsi con noi, non scatta come dovrebbe ma viene con noi per stare con la squadra. Non ci conto molto".- "Ah, non lo so. Non so che rispondere. Io non voglio essere accontentato, non mi piace come parola. Io voglio condividere il progetto, pensare che le cose che stiamo facendo le condividiamo e così la società cresce. Penso che noi siamo uno staff molto aziendalista, anche oltre quello che dovremmo essere in certe situazioni. Ci piace condividere le cose, far crescere la società anche a livello economico. Questa è la nostra idea di lavoro. L'accontentare mi sembra che io chiedo una pazzia e mi dicono di sì. No: noi vogliamo condividere, è una cosa completamente diversa"."Sì, Linetty ha fatto una partita straordinaria e Ilic lo preferisco a sinistra. Partiremo con Linetty e Ilic"."La mia posizione è che deve rimanere. Penso che sia un giocatore forte, che accetta spazi aperti contro qualsiasi tipo di attaccante. Non è facile trovarne uno così: ci sono difensori che certe partite le fanno bene e in altre faticano. Con certi difensori devi adattarti, con Djidji riesci a fare un calcio offensivo perché riesce a gestire spazi grandi: è un giocatore forte".- "Io sono stra-contento. Ogni volta che ha giocato ha fatto bene, ci ha dato la sensazione che sta crescendo come giocatore rispetto a inizio luglio. Non posso che parlare benissimo di lui, anche domani Ricci che nelle nostre teste è titolare va in panchina con un Linetty così. Per Adopo è una situazione un po' così: dopo il Milan poteva trovare continuità, ha margini di miglioramento enormi, è un peccato che sia in scadenza, posso dire solo questo".- "Dobbiamo concentrarci bene su queste 13 partite, io resto dell'idea che abbiamo fatto cose bellissime. Si possono fare cose ancora migliori, ma abbiamo fatto tanto. Possiamo far crescere i ragazzi e poi si vede. Lo definirei un rapporto normale, professionale".- "Ha preso una botta sul polpaccio e non ci sarà. Ha preso una botta in partita, non sembrava granché e ha fatto tutto l'allenamento mercoledì, dopo ha sentito più dolore e non è riuscito più ad allenarsi".- "Sta lavorando a parte, mi aspetto che la prossima settimana possa essere pronto"."Pellegri è rientrato, non ancora al top. Vlasic spero bene, Karamoh out, Lazaro vediamo. Zima è un percorso lungo, Vieira è ancora fuori e spero di averlo dopo la sosta".- "Sì".