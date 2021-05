Il contratto con il Torino l'ha firmato a Milano, negli uffici della Cairo Communication, nella giornata di domani Ivan Juric arriverà però per la prima volta nel capoluogo piemontese.



L'allenatore croato è infatti atteso al Filadelfia, dove vedrà da vicino il centro di allenamento nel quale il suo Torino si allenerà nella prossima stagione. Il primo allenamento della squadra granata al Filadelfia è in programma il prossimo 6 luglio, il giorno in cui è stato fissato il raduno.