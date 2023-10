Il tecnico del Torino Ivan Juric ha parlato a Dazn dopo la sconfitta contro la Juventus:



"Frustrante è come nato il calcio d'angolo, ci succedono cose difficili da spiegare nei derby. L'approccio era stato giusto, nel secondo tempo abbiamo perso questa palla dietro e sui calci piazzati non abbiamo fatto bene. C'è sicuramente un grandissimo rammarico".



COSE NON PIACIUTE - "La squadra ha fatto la partita giusta nel primo tempo, togliendo riferimenti e giocando bene. Il secondo si è aperto così e diventa difficile analizzare, poi se la Juve si chiude diventa dura. Non mi aspettavo di prendere gol così, abbiamo regalato il primo calcio d'angolo. Ci sono stati tanti passaggi verso Zapata, Vlasic l'ho visto molto vivo, diciamo che non è stata una grande giornata per l'attacco".



IN ATTACCO - "Non abbiamo sfruttato a dovere delle situazioni, i particolari ci stanno condannando, questo è il calcio. Siamo stati scadenti nelle conclusioni".



DUE PUNTE - "Contro la Lazio abbiamo giocato con due attaccanti senza creare granché, mi aspetto qualcosa di più da tutti. In certe situazioni si può fare meglio, ci sono delle problematiche da risolvere.



FANATISMO - "Le mie parole di ieri erano per spronare un po' la squadra che in questi due anni ha fatto sempre il massimo. Per i tifosi è un dispiacere enorme, sono a Torino da due anni e mezzo e non sono riuscito a dare loro una gioia".