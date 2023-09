Un avvio di campionato al di sotto delle aspettative e forse figlio di una finestra di mercato estiva che ha portato a diversi volti nuovi, ma anche cambiato degli equilibri che chiamanoad intervenire in prima persona. In vista della trasferta sul campo della Salernitana, l’allenatore delha fatto il punto su diverse situazioni, a partire dall’acquisto die di quello che può cambiare a livello di gerarchie.- “, non mi incuriosisce molto.Lì davanti abbiamo dei numeri 9, ora dobbiamo crescere come squadra con i concetti di questi anni.”, ha dichiarato il tecnico croato. Che poi aggiunge: “Adesso proprio non lo voglio provare e non mi passa per la testa provare due punte. Voglio continuità di lavoro e migliorare ciò che stiamo facendo. Poche squadre giocano con due attaccanti, forse cinque in tutta Europa, e cambia davvero tutto.Ora abbiamo tre numeri 9, abbiamo perso Miranchuk e preso Zapata. Duvan ha fatto due settimane bene, ora giocherà titolare e vediamo come regge le cose e come recupera dopo gli sforzi. Poi magari col tempo possiamo anche fare il 5-3-2, ma adesso non ci penso”.- Una chiusura netta e totale e che cambia, almeno momentaneamente, gli equilibri all’interno della squadra e di un reparto che è stato migliorato con l’innesto di un elemento del valore di Zapata anche per far fronte allaL’attaccante paraguaiano, reduce da un campionato chiuso con 12 gol ed una crescita complessiva agli ordini di Juric, ha iniziato con più di qualche difficoltà questa stagione, sia a livello fisico (alla seconda contro il Milan ha accusato un problema muscolare dopo pochi minuti) che sul fronte del mercato., che dopo aver visto sfumare l’affare Taremi e prima di affondare per Jovic ha fatto un tentativo per averlo in extremis, edA patto che queste dichiarazioni da Juric, che semina dubbi circa la sua titolarità e la possibilità di giocare in tandem con Zapata, non cambino qualcosa a livello di scenari futuri.