Ivan Juric, allenatore del Torino, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della sfida contro l'Empoli: "Sara una partita dinamica, loro attaccano e difendono concedendo qualcosa. Sarà una bella gara".



Sanabria è pronto per prendere il posto di Belotti?

"Sono due prime punte, con le loro qualità. Il Gallo ci mancherà ma quando è stato chiamato in causa Sanabria ha sempre fatto bene"



Cosa servirà per vincere stasera?

"Penso sempre che sia tutto correlato, se fai belle prestazioni i punti arrivano. Dobbiamo metterci tanta voglia di portare il risultato a casa".