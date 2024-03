Torino, Juric: 'Belotti? Spero Buongiorno lo fermi"

Andrea Piva

Domani sera allo stadio Olimpio Grande Torino si giocherà Torino-Fiorentina, alla vigilia della gara Ivan Juric ha così presentato la partita: "Come stile la Fiorentina è simile a noi, all'andata aver auto buone impressioni anche se abbiamo perso. C'è tanta attesa per domani, vediamo come va. Domani torna Buongiorno, gioca titolare. Non aveva mai fatto allenamenti con noi prima di questa settimana ma aveva fatto un buon lavoro per mantenere la condizione".



Si può parlare di partita decisiva?

"Io penso che nelle ultime due partite, contro Roma e Lazio, il Toro ha fatto grandi prestazioni, il livello è stato molto alto. Purtroppo sono andate male. Domani è mega importante".



Buongiorno è recuperato, come stanno gli altri giocatori?

"Pellegri torna. Lazaro ha smaltito il problema che aveva e domani è recuperato. Rodriguez ha seguito tutto il programma. Domani manca Lovato, Vojvoda è ancora bloccato alla schiena"



Sanabria ha avuto un calo di rendimento, come lo spiega?

"Nelle ultime partite abbiamo contato che ha avuto diverse palle gol, fisicamente sta bene. E' una di quelle situazioni in cui l'attaccante non riesce a fare gol, ha avuto anche un po' di sfortuna come con la Lazio quando ha preso il palo. Speriamo che si possa sbloccare già da domani".



In questi giorni ha dovuto lavorare di più sulla testa?

"Bisogna lavorare con lucidità, ricordare ai giocatori perché le partite non sono andate bene. Bisogna migliorare negli ultimi metri, abbiamo commesso qualche leggerezza in difesa. Ci sono stati determinati episodi che non sono andati. La squadra deve essere mentalmente forte e credere di poter fare risultato".



Domani può essere confermato Gineitis o può essere l'occasione di Ilic?

"Penso che ci siano tanti ragazzi che hanno inquadrato bene la situazione, Buongiorno all'inizio non giocava, poi facendogli vedere dove dove migliorare ha avuto una crescita he è sotto gli occhi di tutti. Ivan negli ultimi mesi ha preso la strada giusta, le prestazioni non sono però in linea con quello che vedo in allenamento. Non ha avuto la crescita che mi aspettavo, gli serve più tempo ma sono molto fiducioso perché quello he ido negli ultimi due mesi è positivo".



Come spiega le prestazioni altalenanti di Milinkovic-Savic?

"Penso che quando uno lavora può avere un rendimento altalenante per arrivare a un livello alto. Nel ultimi tre mesi ha avuto un rendimento alto, anche come visione di gioco ha raggiunto livelli altissimo. Poi ha avuto un calo le ultime partite, può capitare, purtroppo questo calo è arrivato nelle ultime partite dove dovevamo tutti fare di più per arrivare più in alto. Il problema non è il secondo, perché ero l'atteggiamento giusto".



Come spiega il calo di rendimento nei secondi tempi?

"Abbiamo avuto poco dalla panchina, non c'è stato un calo. La mia sensazione è questa. C'è grandissimo rammarico per gli ultimi due risultati, se vogliamo fare qualcosa di speciale dobbiamo fare i risultati. Mancano i risultati".



Quanto può essere importante Linetty domani?

"Abbiamo visto come loro fanno molti ribaltamenti. L'unico reparto dove ho dubbi domani è il centrocampo, Linetty può giocare dal primo domani".



Quanto mancano i gol di Sanabria e Vlasic?

"Vlasic farà cinque o sei anni di altissimo livello, ho la percezione che otterrà quello che vuole. Nelle ultime due partite ha fatto grandi partite anche se ha un dolore al dito. Gli manca solo qualche gol. Sanabria è come ho detto prima, noi facciamo questo pressing alto, abbiamo recuperato una marea di palloni e bisogna fare gol".



Teme l'effetto Belotti?

"Io con lui ho sempre auto un grande rapporto. Qua era idolo assoluto, non ho mai visto una cosa così neanche con Milito al Genoa. Poi si è lasciato male, non so perché. Domani spero che Buongiorno riesca a fermarlo".



La squadra creda nell'Europa?

"Sì, ho questa sensazione. Mancano solo dei dettagli per diventare anche più competitivi".