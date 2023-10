Prima della gara contro l'Hellas Verona, a DAZN, interviene l'allenatore del Torino, Ivan Juric. Queste le sue parole: “Abbiamo avuto due partite impegnative, in settimana ho atto scaricare un po' i giocatori per arrivare pronti a questa partita. Oggi affrontiamo un Verona in forma, dobbiamo fare attenzione. I ragazzi in questi due anni sono stati splendidi, se vuoi ottenere obiettivi che non ti appartengono devi andare oltre e si deve creare una sorta di magia".