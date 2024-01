Torino, Juric blocca la partenza di un giocatore

Gvidas Gineitis non lascerà il Torino in questa sessione di mercato. A bloccare la sua partenza è stato il tecnico Ivan Juric che, nonostante lo scarso utilizzo del centrocampista lituano in questi mesi, lo ha vuole nella squadra granata anche nella seconda parte di stagione.



"Gineitis non voglio cederlo, sta crescendo, voglio tenerlo, voglio lavorare con lui e sono sicuro troverà spazio", ha dichiarato proprio il tecnico al termine della partita di ieri contro il Napoli.