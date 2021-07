Un anno fa Tomas Rincon veniva designato da Urbano Cairo, Davide Vagnati e Marco Giampaolo come regista titolare del Torino, oggi è invece da titolatissimo è diventato un'alternativa. Ivan Juric non sembra voler puntare sul mediano venezuelano che, non a caso, nelle prime amichevoli giocate dal Torino non è mai sceso in campo nella formazione titolare.



Rincon resterà comunque al Torino, il centrocampista non è infatti sul mercato ma per lui gli spazi in campo nel corso della stagione saranno minori rispetto al passato.