Torino, Juric: 'Buongiorno? Non bisogna sempre pensare a vendere. Radonjic non è al capolinea'

Andrea Piva

Alla vigilia di Genoa-Torino, il tecnico granata Ivan Juric ha presentato così la partita in conferenza stampa: “La squadra dall’inizio lavora bene in fase difensiva e questo ci facilita ma anche la crescita di Vanja ci sta dando una grande mano. Domani sarà una grande battaglia, con una squadra che ha 28.000 tifosi, uno stadio pieno, un mix di giocatori esperti e giovani, hanno costruito una gran bella squadra”



Sul ballottaggio tra Lazaro e Vojvoda a sinistra: “Sono tutti e due affidabili, tutti e due hanno fatto abbastanza bene quando hanno giocato. Vedo però Lazaro in grande crescita nel prendere le iniziative, ma sono contento per tutti e due”.



Sulle scelte a centrocampo: “A centrocampo siamo messi bene, abbiamo tutti giocatori che hanno fatto bene, che si allenano bene e mi hanno dato ampie garanzie. Sono contento di quanto stanno facendo tutti quanti. Però sono tutti giocatori che sono in un buon momento”.



Su Vlasic: “Come modo di giocare per lui non è cambiato niente rispetto a prima, abbiamo lavorato sulla posizione dove deve stare. Prima sbagliava affari un po’ la posizione del corpo, ora sta facendo molto meglio ed è per questo che entra in m oltre più occasioni rispetto a prima”.



Sulla crescita di Milinkovic-Savic: “Quando abbiamo iniziato con lui era un ragazzo di talento ma molto grezzo, con poca tecnica, poco passato. Prima con Di Sarno ora con Cataldi sta lavorando tanto per migliorare come stare in campo, sulla tecnica. E’ in fase di processo per crescere e penso che abbia ancora ampi margini di miglioramento ma vedo tante cose positive”.



Sugli indisponibili: “Linetty ha qualche piccolo problema e vediamo oggi, Karamoh ha un problema all’alluce e questa settimana non si è allenato”.



Sugli ostacoli che si potranno trovare a Genova: “Giochiamo contro una squadra che in casa non perde da ottobre, che è tosta, che ha fermato Inter e Juve in casa. Poi noi ci siamo avvicinati al gruppo delle prime, la mia idea è che questa squadra deve porsi obiettivi, fare al massimo ogni partita e diventare sempre più competitiva. A volte anche facendo grandi prestazioni non abbiamo fatto punti, dobbiamo diventare più competitivi da questo punto di vista. Sarà una partita tosta ma cerchiamo continuità di risultati per rimanere là. Bisognerà fare una grandissima partita sotto tutti gli aspetti importanti. Hanno tante opzioni per fare gol, bisogna essere completi domani in tutti i sensi. Non possiamo sbagliare nulla”.



Su Zapata e Sanabria: “Penso che l'astinenza da gol di Sanabria e Zapata in trasferta sia un caso, di loro due sono molto soddisfatto per come si trovano, anche nell’ultima partita mi sono piaciuti”.



Sul futuro di Buongiorno: “Non bisogna sempre parlare di vendere giocatori, appena fanno qualcosa di fantastico. Sono giocatori del Torino e se non arrivano offerte continuiamo sulla nostra strada come sempre”.



Su Radonjic: “Radonjic ha fatto una buonissima settimana, non mi risulta che possa essere finita la sua avventura qua. L’altra settimana ha avuto dei problemi, domani ci sarà, quando avrà la possibilità giocherà”.



Su Pellegri: “Pellegri parte indietro rispetto agli altri due attaccanti, è importante avere giocatori in forma. Lui deve lavorare per guadagnarsi il posto ma quando ci sarà la possibilità giocherà”.