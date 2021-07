Al termine dell'amichevole contro il Rennes, persa dal Torino per 1-0, il tecnico Ivan Juric ha commentato la prestazione della sua squadra ai microfoni di Torino Channel: "Sono molto soddisfatto, è andata meglio di come mi aspettassi soprattutto dopo l’ultima amichevole. Nei primi sessanta minuti abbiamo fatto una partita molto buona contro una squadra che forse in Italia si conosce poco, molto forte, mi dispiace per il risultato perché la squadra meritava di più".



“Non è che ora lavoro in un modo e poi lavorerò sulla brillantezza, no, i giocatori hanno dato tutto ma ora si farà un bilancio, questi 17 giorni sono stati utili per me, li ho visti anche fuori dal campo. Mi sono reso conto di tante cose, ora bisogna fare le scelte giuste e non sbagliare. Come pensavo c’è una buona base ma per il resto bisogna migliorare”.