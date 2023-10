Il Torino domani sera contro il Lecce potrebbe schierarsi in maniera un po' diversa dal solito: Ivan Juric sta infatti valutando la possibilità di giocare con due attaccanti insieme dal primo minuto. Sembra essere sicuro di una maglia da titolare Antonio Sanabria, resta da capire se ce la farà a partire dal primo minuto Duvan Zapata, che è reduce da un fastidio muscolare che lo ha costretto a saltare la partita contro l'Inter.



Nel caso in cui il colombiano non dovesse riuscire a essere in campo, al suo posto è pronto Pietro Pellegri, che ha ben figurato una settimana fa contro l'Inter.