L'allenatore del Torino, Ivan Juric ha dichiarato dopo il pareggio per 1-1 con la Lazio: "Abbiamo dominato, creando tanto in avanti e non concedendo praticamente nulla dietro, ma alla fine siamo stati dei polli. Sono un po' arrabbiato, sapevamo che Milinkovic avrebbe potuto fare solo la spizzata. Sarebbe stata la terza vittoria di fila senza prendere gol, perdere due punti così mi rode".



"Ho capito subito che questo gruppo ha fame, viene da anni brutti e vuole cambiare l'andazzo di questa società. Negli ultimi due anni il Toro ha preso 140 gol e si è salvato sempre all'ultimo, ho firmato per tre anni perché ho visto potenzialità nei calciatori che non erano ancora emerse. Se tutto ci gira bene, con il recupero di Belotti e Praet abbiamo una rosa di tutto rispetto. Tutti mi dicevano che Ricardo Rodriguez è scarso, invece bisogna valutare bene le cose. Come idea non mi piace giocare con due attaccanti centrali, poi può essere che Belotti e Sanabria si trovino bene insieme e allora giocheremo con le due punte".