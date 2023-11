Ivan Juric è soddisfatto a metà del suo Torino, che a Bologna ha perso 0-2 ma per l’allenatore granata la prestazione della squadra non è tutta da buttare: “Fino al primo gol avevamo fatto un’ottima partita, poi non abbiamo reagito”.



GEMELLO - “Quando ha giocato ha sempre fatto bene. Volevamo dargli un’occasione, fino al gol subito sembrava sicuro di sé. Gli servirà per il futuro, ma le gerarchie sono chiare: Milinkovic è il nostro portiere”.



ZAPATA E SANABRIA - “Quando domini così devi segnare, ci servono più gol. Duvan ha fatto la prima prestazione negativa. Spero che dalla prossima partita si riprenda”.