Torino, Juric: 'Con Cairo non ho parlato, ecco quando torna Buongiorno'

Andrea Piva

Alla vigilia di Torino-Lazio, recupero della 21a giornata di campionato, il tecnico granata Ivan Juric ha presentato la partita in conferenza stampa: "La partita arriva in un buon momento dal punto di vista psicologico, questa settimana purtroppo abbiamo avuto vari giocatori influenzati. Vediamo oggi come siamo messi. Della Lazio c'è poco da dire, li conosciamo, arrivano dalla vittoria contro il Bayern e da un'ottima gara contro il Bologna anche se è andata male. Sono una squadra con tanti giocatori di talento, contro di loro abbiamo fatto tante belle partite".



Quando torna Buongiorno?

"Se tutto va bene vedremo Alessandro contro la Fiorentina".



Chi sarà indisponibile?

"Djidji ha un problema alla caviglia, ieri non si è allenato. Vojvoda domani non ci sarà per un problema alla schiena. Anche Tameze adesso ha l'influenza ed è in dubbio. Per domani ci vorrà anche uno sforzo in più per giocare".



Si è chiarito con Cairo?

"Ma io non parlo tutti i giorni con il presidente. Quello che conta adesso è la partita contro la Lazio, poi la Fiorentina, la Roma e le altre. Noi vogliamo ottenere il massimo. Quello che conta è questo, il resto sono cose che non hanno influenza".



Domani è una partita importante, se il Torino vince sale al settimo posto. Sente la pressione?

"Senza Vojvoda non abbiamo cambi sugli esterni, vediamo oggi come stanno Djidji e Tameze. Quello che mi preoccupa è questo, non la pressione. Voglio che la sentano, anche l'altro giorno al Filadelfia è stato bello vedere tutto quell'affetto. Non vogliamo stress ma giocarcela bene"



Come sta Sanabria?

"Sanabria ha recuperato bene dal problema che aveva, adesso abbiamo bisogno di tutti perché siamo pochi e tutti devono dare il proprio contributo. Ha fatto una buona settimana".



Al Filadelfia domenica c'erano tanti tifosi, vede che si è creata quell'unione con i tifosi?

"Io vorrei che sia sempre così, noi dobbiamo dare la spinta e loro devono appoggiarsi per fare qualcosa insieme. Altre squadre sono magari più attrezzate di noi ma noi dobbiamo andare oltre, sentire che questo è un treno che non passa sempre e provare veramente a prenderlo dando il massimo".



E' più preoccupato o elettrizzato dalle prossime sfide?

"Sono curioso, voglioso, elettrizzato per affrontare queste squadre. La mia preoccupazione è per gli infortuni, in passato dovevamo essere al massimo per poter controbattere a queste squadre".



Vlasic è un po' in calo, domani potrebbe riposare?

"Non ho ancora deciso se farlo giocare, sta alternando prestazioni di alto livello ad altre dove non riesce a dare continuità. E' stata una settimana particolare, anche lui ha avuto qualche problema. Vedremo cosa fare".



Se Vlasic non dovesse giocare cambierebbe modulo?

"Penso che Ricci possa fare bene in quel ruolo e lo ha già fatto. E' un'opzione che possiamo avere".