Tra i giocatori che il Torino ha messo sul mercato in questa sessione di mercato c'è anche Armando Izzo. Non una bocciatura dal punto di vista tecnico quella del difensore, ma la scelta della società è legata alla volontà di limare i costi del presidente Urbano Cairo.



Il tecnico Ivan Juric non vorrebbe però lasciar partire Armando Izzo, che ritiene un giocatori importante per il suo Torino. L'ultima parola sulla vicenda saranno quelle di Cairo e dello stesso calciatore.