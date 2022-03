Alla vigilia diil tecnico granata,presenta così la partita in conferenza stampa. "E' stata una settimana difficile, abbiamo avuto tanti giocatori con la febbre in questi giorni, qualcuno ha recuperato e qualcuno no.hanno recuperato.vediamo oggi,invece non ci sarà, forse non ci sarà neppure Warming. Ancheha avuto ancora qualche problema".L'allenatore granata ha parlato delle partite contro le grandi: "Abbiamo fatto bene contro lasfiorando la vittoria, all'andata contro l'Inter abbiamo fatto bene a livello tecnico. Domani per vincere dobbiamo fare una partita stracompetitiva ma alzando il livello tecnico".Sugli errori arbitrali che hanno danneggiato il Torino nelle ultime partite: "Se mi aspetto più attenzione da parte degli arbitri?ogni società ha dei momenti così. Penso che non ci sia però niente da fare, bisogna stare sereni".Juric ha poi fatto il punto sulla stagione del: "Ci sono certe situazioni dove dobbiamo fare meglio, a Bologna abbiamo recuperato diversi palloni a 30 metri dalla porta avversaria ma è mancato l'ultimo passaggio o il controllo, quella è una questione tecnica. Dominare una partita per 90 minuti per il gioco che stiamo facendo non è semplice. In questo momento sono molto concentrato su questa annata, dal mio punto di vista si sono viste cose bellissime ma manca qualcosa. Qualcuno ha scritto che c'è stato un po' uno spreco e la mia sensazione è in parte queste. Sono state fatte tante cose belle ma poi in certe partite ci è mancato lo step superiore. Poi il prossimo anno vedremo".Sulla questione portiere: ", un po' perchénon ha ancora recuperato del tutto ma anche perché Berisha contro il Bologna ha fatto una buona prestazione, è vero che gli avversari non hanno mai tirato ma ha dato buone sensazioni"Infine il tecnico granata ha parlato di: "Warming? Penso che avrebbe dovuto andare a giocare in prestito a gennaio. Non è ancora pronto a giocare a questi livelli ma penso che in futuro lo potrà diventare".