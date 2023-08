Ivan Juric ha commentato la sconfitta del Torino in casa del Milan a Sky. Queste le sue dichiarazioni:



PARTITA - "C'è stato un divario e norme, una differenza netta in tutti i sensi. Loro nettamente superiori individualmente".



ATTACCO - "Un vice Sanabria? Quando fai queste partite devi concentrati sugli errori. Sono concentrato sui ragazzi non sul mercato".



ATTEGGIAMENTO - "Oggi posso dire che questa è la peggior partita del Toro da quando sono qui. Tanto tanto divario, al di là dei giocatori che ha preso il Milan. Bisogna ragionare bene perché i ragazzi rendono meno di quanto dovrebbero. Non siamo stati né carne né pesce."



DIFFICOLTA' - "Devo riflettere, devo essere calmo e sereno e rivedermi tutto a freddo, però la sensazione è altamente negativa. Se non riesci a rendere pensi a tutte le possibilità. Durante la settimana dobbiamo ragionare bene".