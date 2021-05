Terminato il prestito al Frosinone (un'esperienza non molto fortunata a causa di una serie di infortuni), Vincenzo Millico farà ora rientro a Torino: sarà per il tecnico Ivan Juric a dover decidere il futuro dell'attaccante ex Primavera.



Millico verrà valutato in ritiro dall'allenatore croato, dopodiché si deciderà se confermarlo in rosa o se invece cederlo per un'altra stagione in prestito. Finora l'attaccante non ha avuto molte occasioni in Prima squadra e spera che con il nuovo allenatore gli spazi per lui possano aumentare.