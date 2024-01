Torino, Juric: 'E' stata una battaglia. Europa? Non ancora, dobbiamo vincere gare come queste'

Non riesce a vincere il Torino contro il Genoa ma la squadra di Juric può comunque sorridere mantenendo l’imbattibilità dopo il grande successo contro il Napoli. A fine partita è Ivan Juric, tecnico granata, a dire la sua sul match di Marassi: “E’ stata un partita di grande intensità, una battaglia. I ragazzi hanno risposto alla grande, con personalità. Ci è mancato il gol ma abbiamo fatto una grande partita contro una squadra di qualità come Gudmundsson o Messias. L’esempio di Zapata è emblematico, abbiamo giocatori che danno tutto per la maglia e abbiamo preso la strada giusta. C’è da migliorare ma i ragazzi mi stanno dando belle risposte“, le sue parole a DAZN.



Questa squadra ha dei margini di miglioramento?

“Anche se abbiamo giocatori non fisici lavoriamo molto sulle posizioni, sul pressing, sulle scalate. Nel secondo tempo abbiamo alzato il livello. A Firenze meritavamo di andare in vantaggio, qui abbiamo dominato ancora di più e mi è piaciuta la squadra. L’intensità è stata ottima”.



Ha deciso di sostituire Zapata al posto di Sanabria…

“Zapata ha avuto un piccolo problema e non volevamo rischiare. Abbiamo anticipato il cambio, Pellegri ci può dare tanto mentre Sanabria ci lega un po’ di più venendo basso e creando il gioco. Per come sta adesso siamo molto contenti, deve continuare così”



Questo Torino ha fatto uno step per guardare all’Europa?

“Non ancora. A Firenze l’abbiamo persa, oggi sapevo che il Genoa era tosto. Per fare di più dobbiamo vincere queste gare, ma le sensazioni sono molto positive”.