Ivan Juric, allenatore del Torino, parla a Sky prima del match con il Cagliari: "Sono ragazzi che conosco, hanno lavorato con me e sanno come si lavora. E' una cosa molto positiva. Karamoh al posto di Radonjic? Tutti dobbiamo migliorare. Sanabria ha fatto 12 gol, che non è una cifra esagerata e lui ha la capacità a fare di più. Mi aspetto di più dagli altri. Radonjic ha avuto un po' di problemi".