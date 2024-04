Torino, Juric: 'Errori strani e clamorosi, ma ho fiducia per il derby con la Juve'

41 minuti fa



L'allenatore del Torino, Ivan Juric analizza la sconfitta per 3-2 sul campo dell'Empoli: "Abbiamo fatto una grande partita a livello di gioco, ma abbiamo preso 4 tiri e 3 gol. Pagando a caro prezzo gli errori clamorosi e strani commessi in occasione dei gol subiti, c'è grande rammarico e grandissimo dispiacere per i nostri tifosi".



VERSO LA JUVE - "Adesso abbiamo il derby, che non abbiamo mai vinto con me in panchina, prendendo tanti gol sui calci piazzati. Lavoreremo per fare una grande partita e regalare una gioia ai nostri tifosi, sono fiducioso perché i ragazzi stanno dando tutto e sono in crescita. A inizio stagione la criticavo, invece ora vedo bene la squadra. Duvan Zapata è sicuramente il miglior attaccante che ho allenato".