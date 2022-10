L'allenatore del Torinocommentato così a DAZN la sconfitta nel derby contro la Juventus: "E' stata una partita tosta e tesa.Prima della palla-gol di Miranchuk abbiamo avuto occasioni. Abbiamo subito il gol su palla inattiva dove loro hanno grandi saltatori e noi no.".Sulla poca incisività in attacco: "Abbiamo perso tutt'e due gli attaccanti. Abbiamo provato ma è normale che devi lavorare su certe situazioni. A volte fai bene ma poi arrivi sugli ultimi 20 metri dove hai bisogno di altre giocate se non hai la punta centrale.".Il tecnico granata ha poi aggiunto queste battute in conferenza stampa: ": senza niente togliere a Verona, dove accettano una situazione, a Torino non l'accettano e si crea frustrazione all'esterno. Il Toro deve valere di più.C'è una buona squadra, ma non riesco a dare le soddisfazioni che la piazza si merita".Juric ha proseguito il suo sfogo: "Il primo mercato a Verona è stato turbolento e abbiamo fatto risse, poi mi sono tirato indietro ma avevano capito cosa volevo e non c'era più bisogno che facessi il pazzo.A Verona mi chiedevano perché non sei felice nonostante un nono posto, io volevo andare in Europa. A Torino non va bene il 12 o 13 posto, io mi sento una persona che non riesce a dare soddisfazioni".