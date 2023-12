L'allenatore del Torino, Ivan Juric ha dichiarato dopo la vittoria per 3-0 contro l'Atalanta nel posticipo di campionato in Serie A: "Sono soddisfatto, dopo la sosta abbiamo preso la strada giusta. Sono felice in particolare per Duvan Zapata, se lo merita. Ha fatto bene anche Milinkovic-Savic, deve lavorare ancora ma ha un grande potenziale".