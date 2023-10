Ivan Juric, tecnico del Torino, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della sfida vinta col Lecce.



GARA - "Partita tosta, preparata bene, sono molto soddisfatto di come l'abbiamo interpretata. Abbiamo avuto un grande dominio, non siamo riusciti a chiuderla e ci siamo un po' abbassati ma Milinkovic-Savic ha dato sicurezza con le uscite. Ci siamo sciolti un po' dopo il gol dominandola, l'unico neo è che dovevamo fare qualche gol in più. Eravamo in emergenza, ma chi è entrato ha fatto molto bene".



ROSSO - "La mia è stata una reazione giusta in quel momento, accettiamo la decisione".



CRISI - "Sono consapevole della situazione, abbiamo tagliato un po' di cose. Già con l'Inter ho visto un bel Torino, siamo lucidi e vogliamo lavorare bene. Oggi non era facile contro un Lecce in gran forma. Non mi è piaciuto questo ultimo periodo, ora continuiamo su questa strada".



ATTACCANTI - "Sanabria ha fatto benissimo, mi è piaciuto molto come ha interpretato la partita. Se un attaccante torna così vuol dire che è a posto. Radonjic dall'inizio? In questo momento stiamo facendo scelte diverse"