Il contratto che Ivan Juric ha firmato con il Torino prevede una serie di bonus in caso di qualificazione alle coppe europee della squadra granata. Clausole che l'allenatore croato ha tutta l'intenzione di far attivare, per questo motivo ha chiesto una serie di garanzie al presidente Urbano Cairo prima della firma.



Vuole acquisto di qualità, giocatori con i piedi buoni ma anche disposti a dare l'anima in campo per la causa granata: 8 o 9 nuovi innesti (dipenderà anche dalle cessioni) che possano far dimenticare le due ultime stagioni ben al di sotto delle aspettative.