Il contratto che lega Ivan Juric al Torino scadrà a fine stagione ma, per il motivo, la trattativa per il rinnovo è ancora congelata. Le parti si ritroveranno per parlare nei prossimi mesi, quando la stagione volgerà il termine.



Questo perché l'allenatore vorrebbe valutare tutte le eventuali offerte che gli arriveranno a fine stagione. Da parte della società granata c'è la volontà di continuare il rapporto con Juric, un desiderio che il presidente Urbano Cairo ha espresso in più occasioni.