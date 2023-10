La sconfitta contro l'Inter ha messo ancora più in bilico la posizione di Ivan Juric sulla panchina del Torino. Dopo l'ultimo è iniziata a circolare la voce di un possibile esonero con il ome di Tudor accostato alla panchina granata come eventuale sostituto. Secondo quanto racconta Tuttosport, però, il croato avrebbe idee diverse per il suo futuro.