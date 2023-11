Ivan Juric ha un contratto in scadenza con il Torino al 30 giugno 2024. Difficile, almeno al momento, che l'accordo possa essere rinnovato. Tuttosport riporta che l'attuale tecnico può restare in granata soltanto se dovesse riuscire a portare la squadra in Europa. E così, il presidente Cairo ha messo nel mirino Gennaro Gattuso: a Marsiglia ha un contratto solo fino a giugno e in caso di rottura non è da escludere anche l'ipotesi granata.