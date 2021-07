Tra i calciatori del Torino che erano stati convocati da Ivan Juric per il ritiro a Santa Cristina Valgardena c'era anche Ibrahim Karamoko. L'esperienza in Prima squadra del centrocampista è però durata appena una settimana: l'ex Primavera non ha convinto Ivan Juric ed è tornato in Piemonte.



Ora il direttore tecnico Davide Vagnati è alla ricerca di una squadra a cui cedere in prestito Karamoko: per il centrocampista si cerca una sistemazione in serie B.