Il tecnico del Torino Ivan Juric ha parlato a Dazn dopo la sconfitta contro il Milan:



"Abbiamo fatto bene, serviva un po' più di qualità per vincere queste partita. La mia sensazione è che la partita è stata abbastanza dominata, abbiamo sbagliato delle occasioni dove dovevamo far gol. La partita in casa è stata più difficile di questa, questa l'abbiamo dominata. Ci è mancato il salto di qualità che squadre piccole che spesso non hanno".



SANABRIA - "Sanabria ha fatto una buona gara, se faceva gol sarebbe stata una partita stupenda. Miranchuk ha fatto quello che mi aspettavo, Vlasic di meno".



RABBIA - "Mi arrabbio perché queste partite sono fatte bene, giocate bene ma non vinci come a Salerno. Ti manca qualcosa per vincere queste gare, non solo di mezze punte ma di quinti, centrocampisti. Qualcosa più in generale".



GINEITIS - "Si allena con noi da tre mesi, poteva fare anche meglio ma non ha fatto male. Quello che ho visto durante allenamenti e amichevoli può fare ancora meglio, è un 2004 che ha fatto una partita solida e ha grandi margini di miglioramento".



Poi in conferenza stampa: "In costruzione quando hai giocatori buoni non li dai via. Se perdi sempre giocatori buoni il livello va verso il basso anche se giochi bene. Oggi ci mancava Ricci e se ne è andato Lukic, i giocatori non sono figurine... Ilic è arrivato ed era in difficoltà".