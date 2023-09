La sessione estiva di calciomercato si è chiusa e domani iltornerà in campo contro il. Della partita contro la formazione rossoblù e del mercato ne ha parlato in conferenza stampa il tecnico granata,"Avevano una base solida e hanno aggiunto giocatori forti, nell'ultimo turno hanno fatto una grande partita contro la Lazio e hanno vinto. Anche l'anno scorso cambiavano spesso modulo, domani possiamo aspettarci di tutto".Su: "Buongiorno negli scorsi giorni era parecchio sotto stress, si vedeva anche in allenamento. Ieri era più sereno, stava meglio e si vedeva. Domani mi aspetto il solito Bongio, concentrato come al solito. Io e lui Abbiamo parlato molto io e lui di tutto in queste cose. Ha preso una decisione che non è istintiva, ha valutato tutto. Ha preso una decisione con il cuore ma anche con il cervello, sente che questa squadra può crescere ancora rinunciando a un'offerta anche più ricca economicamente. Secondo me ha scelta la cosa giusta per lui".Sulle operazioni di mercato: "Abbiamo persoe abbiamo il problema diche deve operarsi di nuovo. Sono arrivati giocatori da cui dobbiamo tirare fuori il meglio, Soppy l'anno scorso non ha giocato molto ma siamo convinti che ha le potenzialità per fare bene, ancheultimamente non giocava, è arrivato anche per la questione di Djidji.ci aspettiamo che non sia quello degli ultimi due anni. Se tutto va bene allora non siamo inferiori all'anno scorso".Juric è tornato sulla partita contro il Milan: "La partita contro ilè stata la peggiore degli ultimi miei quattro anni trae Torino, una partita che ti fa riflettere di tante cose. In questi due anni la squadra è andata oltre alle mie aspettative perché durante la settimana facevano il massimo, tre anni fa avevo percepito una confort zone a Torino, questo, insieme al mercato e alto ci hanno portato a fare una prestazione indecente. Dopo una prestazione così fai tanti cambiamenti, già da domani mi aspetto di vedere una squadra diversa. Si può perdere ma l'atteggiamento deve essere completamento diverso. Ora pensiamo solo a questa partita che per me è una finale a livello umano, se si ripete la prestazione con il Milan bisogna prendere delle decisioni diverse. Dopo valuteremo tutto il resto, ma la tattica viene dopo adesso".Sui giocatori che sono rimasti: "Io sono contento dei miei giocatori se lavorano come hanno lavorato in questi due anni. Schuurs, Buongiorno, Ricci due anni fa erano giocatori diversi, sono cresciuti tanti. Sono contento di poter lavorare con i miei ragazzi"Il giudizio sul mercato: "Il mercato penso sia giusto, ci sono state delle uscite, siamo riusciti a riprendere alcuni giocatori che erano in prestito. Alla fine siamo riusciti a anche prendere Zapata e siamo molto contenti".Sugli obiettivi: "MI viene difficile dire che il Toro posso andare in Europa. Al poso di chi? Io penso che noi dobbiamo lavorare come pazzi e vedere dove possiamo arrivare. E' giusto avere obiettivi. Poi se un ragazzo comedecide di rimanere, sedecide di venire al Toro penso che siano cose positive. A Zapata ho chiesto di darci quel spessore umano che vedo delle mancanze, quella cosa che ci ha portato a perdere 18 punti negli ultimi due anni. Gli ho chiesto di portarci quella malizia anche che ci è mancata".Sulla società: "La società ha fatto investimenti in questi anni, i soldi di Bremer li ha reinvestiti. Io non dormo la notte, ma per davvero, perché sento una grandissima responsabilità: voglio che questi investimenti fatti dalla società fruttino, sia per i tifosi che per la proprietà".Sulla formazione contro il: "Si vede che non è al massimo della condizione però ha una grande volontà e condizione, se non succede niente oggi domani gioca. In difesa siamo contanti, ci sonoinvece ha appena iniziato ad allenarsi".Sull'infortunio di: "L'operazione di Djidji non è andata bene, starà fuori per due mesi o anche di più. E' una mancanza grossa per noi. Singo e Lukic avevano fatto operazioni simile al pube ed erano andate bene, quella di Djidji purtroppo no".Sul gap con le altre squadre: "Vedo il mercato di, sono società che possono prendere giocatori da 30 milioni. Il gap c'è ma io sono contento della mia squadra. Io non guardo se uno è più forte di me o no, dobbiamo solo fare punti. Non deve però ripetersi quanto accaduto a Milano".Su: "Deve alzare il livello, ha tante doti, sa giocare a calcio, è veloce, ma no ha ancora quella fame per ottenere il massimo. Vedo altri ragazzi, come anche Buongiorno, che hanno una fame diversa. Se Buongiorno si fosse accontentato sarebbe ancora al Trapani. Io non ho ancora percepito quella fame in Ilic e queste cose alla lunga si pagano".