Allal'allenatore delIvan, ha così presentato la partita in conferenza stampa: "Zima ha iniziato ad allenarsi con noi ma non è pronto a giocare dall'inizio, può fare qualche spezzone. Gli altri invece non recupero nessuno. Contro la Juve serve tutto, gli ultimi derby abbiamo fatto buone partite che abbiamo perso sui calci piazzati, bisogna fare maggiore attenzione"."Purtroppo che non vinciamo mai e questo mi disturba molto, vorrei cambiare questo trend. Rispetto a Genova c'è una differenza maggiore tra le due squadre, a Genova c'è un equilibrio maggiore".Sui calci piazzati: "Sui gol presi negli scorsi derby sui calci piazzati c'era un po' di tutto, anche un dominio dal punto di vista fisico. In quelli a nostro favore, ultimamente abbiamo fatto bene, Ilic li ha sempre battuti bene tranne l'altra volta contro il Verona. Sui calci piazzati dobbiamo mettere più determinazione per sopperire alle assenze".Sulla difesa: "giocherà terzo di difesa"Sulla Juventus che si aspetta: "Quest'anno ho visto duediverse, in certe partite facevano un pressing forte, contro l'Atalanta hanno adottato un'altra tattica, aspettavano dietro per partire in contropiede. Domani mi aspetto una Juve aggressiva che cerchi di recuperare palla in avanti, dovremo giocare veloce".Sulle assenze di: "Hanno comunquee altri giocatori. Anche noi avremo delle assenze ma in un derby contano anche altre cose".Su: "Mi sembra che si stia ripetendo la situazione di due anni fa quando c'era, l'anno scorso che era sicuro di giocare titolare metteva una rabbia maggiore. Magari è una cosa inconscia ma vorrei che avesse sempre questa rabbia".Su: "Zapata mi sembra bene, si allena bene. In questo periodo si è allenato sempre bene, solo dopo una partita, mi pare quella di Salerno, non aveva recuperato bene. Ma poi si è sempre allenato bene con la squadra, con grande disponibilità".Sulla mentalità della squadra: "Dopo tutti questi derby che non abbiamo vinto ci deve essere una motivazione fantastica, la squadra per fare più di 50 punti deve essere al top come mentalità. Per fare altro bisogna raggiungere una sorta di fanatismo che ti porta ad allenarti oltre ai tuoi limiti. In questi momenti siamo sotto al top in certe situazioni, io vorrei che si alzasse questo livello per ottenere qualcosa in più. Qui non c'è ancora il fanatismo che avevo visto da altre parti, dove abbiamo recuperato tanti giocatori, penso a Taarabt. Qua invece non c'è ancora quel fanatismo, evidentemente anche noi abbiamo sbagliato qualcosa. Questa squadra per fare più di 53 punti deve andare oltre, noi in passato abbiamo creato un ambiente che permetteva di andare oltre. Forse ho sbagliato in qualche situazione, ho perdonato qualcosa che non dovevo. Ma i ragazzi vanno fortissimo, hanno tutti lavorato alla grande, nei pochi allenamenti tutti hanno risposto molto bene, hanno lavorato alla grande".Su: "Radonjic? No. Alc'era, l'avevo mandato via prima della fine del campionato, l'anno dopo si è presentato con dieci chili in meno, mi ha voluto parlare, mi ha detto che aveva capito ed è diventato uno dei migliori giocatori del campionato portoghese con il Benfica, dove ha fatto quattro anni fantastici. Qua invece andiamo su, poi giù e alla fine ti stanchi".Su"Noi cerchiamo di avere sempre tanto pazienza. Io penso che Ilic possa diventare un grande giocatore, ultimamente sta lavorando molto bene, mi auguro che sia sulla strada giusta"."In questa partita contro la difesa a tre no, poi dopo la sosta possiamo pensare di fare qualcosa di diverso.