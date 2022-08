Ivan Juric, tecnico del Torino, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria sul Monza:



"Lukic? Ha fatto una cosa abbastanza clamorosa, ma lo conosco bene e sono sei anni che è a Torino. Cosa l'ha portato a fare una cosa del genere? Non è più affar mio, ora vediamo come la risolvono".



MIRANCHUK - "Aveva un risentimento muscolare. E' riuscito solo a fare 45 minuti ed è uscito per questo".