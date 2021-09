ha presentato in conferenza stampa la partita di domani del suocontro il. ​ "Quella contro il Sassuolo sarà una partita diversa rispetto a quella con la. Il Sassuolo è una realtà consolidata, ha giocatori di qualità e anche con il nuovo allenatore sta proseguendo il lavoro iniziato conIl Sassuolo ha grande qualità, ha giocatori titolari nelle varie nazionali, sono giocatori forti ed è normale che riescano ad arrivare tante volte al tiro. Spero però chedomani non abbia tanto lavoro da dover fare, se sarà impegnato speriamo che faccia bene".ha poi parlato delle scelte di formazione in attacco: "In attacco abbiamo diversi opzioni, ci sono quattro giocatori in questo momento che possono giocare nella trequarti perché ora Verdi è fuori. Decido domani chi far giocare, comunque uno tra, poi uno tra. Ma durante la gara possono giocare anche tutti e quattro. Le coppie che ho detto dei trequartisti non sono fisse, solo Pjaca magari preferisce giocare più a sinistra, gli altri possono giocare sia a destra che a sinistra. Per fare il trequartista devi stare bene, avere la gamba forte. Io ho la fortuna di avere giocatori di qualità e di talento. Praet è arrivato l'ultimo giorno ma si vede che la testa giusta, Brekalo ha qualità e anche gli altri".Juric è poi tornato sui problemi mostrati dal Torino negli scorsi campionati: "Siamo all'inizio della stagione, siamo ancora in fase di scoperta di quello che siamo e quello che potremmo essere. Sono arrivati giocatori nuovi a fine mercato che anche io sto ancora scoprendo.i risultati erano più o meno in linea con la qualità della squadra. Domani cerco conferme perché noi siamo ancora all'inizio".Sul gruppo: "Io sono molto sereno, ho un gruppo che dall'inizio mi ha dato grande disponibilità.".Sulla difesa: "ha preso una botta al polpaccio una settimana fa e non è ancora riuscito a smaltirla. Come difensori abbiamoche giocano a sinistra e hanno caratteristiche simile, vediamo domani chi giocherà.è un ragazzo giovane, un 2000, ma quando prendi un giocatore lo metti. Quello che mi ha colpito di lui è che è molto sveglio, dal punto di vista umano e tattico, ha cercato subito di inserirsi e questo mi ha spinto ha lanciato subito. Anche domani potrebbe giocare titolare. Deve migliorare sotto alcuni aspetti ma è un ragazzo che mi piace".Infine, Juric ha parlato della città di Torino: ". Gli ultimi due anni ho vissuto a Verona che è un piccolo bijou, ma Torino mi ha stupito. Ci sono tanti quartieri che mi piacciono, come San Salvario che è più simile alle mie caratteristiche. Sono contento anche per mia figlia che è iscritta al liceo classico e qua a Torino penso che potrà crescere bene, con una mentalità aperta"