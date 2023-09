Nessun punto per il Torino sul campo della Lazio, con i padroni di casa capaci di imporsi per 2-0 grazie alle reti di Vecino e Zaccagni. Nei minuti successivi alla sfida, il tecnico granata Ivan Juric è intervenuto in conferenza stampa:



LA PARTITA - “Abbiamo preparato bene la partita, abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Non abbiamo concesso nulla, potevamo essere più pericolosi. Nel secondo tempo dovevamo aumentare lo spessore nelle giocate in attacco. Abbiamo perso anche Buongiorno, che per noi è importantissimo. Sensazione amara, abbiamo preso gol al primo tiro. Dispiace, ci mancava un po’ di energia sportiva”.



ZAPATA E SANABRIA - "Non sono deluso. Siamo arrivati all’Olimpico e abbiamo fatto la partita per 60 minuti, senza subire un tiro. Non mi è dispiaciuto Sanabria. Zapata dopo tantissimo tempo, anni, ha fatto 90 minuti contro la Roma. Oggi l’ho visto meno reattivo”.



RICCI E SANABRIA CERCATI DALLA LAZIO - “Io non mi oppongo mai a cessioni. Non ho mai messo becco su decisioni societarie”