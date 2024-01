Torino, Juric: 'Non so se sia merito nostro o demerito del Napoli. Non me l'aspettavo'

Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria del Torino contro il Napoli. Queste le sue dichiarazioni:



LA VITTORIA - "E' da tanto che ho buone sensazioni, anche a Firenze ero contento della prestazione. Nei primi 20-25 dovevamo sbloccarla, poi gli episodi sono girati giusti"



CROLLO NAPOLI - "Non me lo aspettavo, li avevo visti molto bene e tonici. Oggi non so quanto sia merito nostro e demerito loro"



FUTURO DEL TORINO - "Da quando abbiamo cambiato modulo, ci stiamo esprimendo benissimo. A Monza, Bologna e Firenze meritavamo di più, abbiamo presto una strada giusta e dobbiamo restare umili ma anche ambiziosi. Dobbiamo avere fame e spingere"



MERCATO - "Aspettiamo il Genoa, poi dovremo fare valutazioni giuste. Loro hanno grande entusiasmo, sarà una partita decisiva per noi: può darci uno slancio incredibile, dopo quella gara vedremo cosa vogliamo ottenere con la società"



BUONGIORNO - "Lui sta bene dove sta"



DJIDJI - "Abbiamo un rapporto molto intimo, lui ha sofferto tanto con due operazioni e con qualche senso di colpa. Aveva firmato e non riusciva a recuperare, ora nelle ultime settimana gli sta tornando la gamba giusta e ha dimostrato che tornando il Koffi che abbiamo sempre ammirato"



ZAPATA - "Per me sta facendo il top"



ESCLUSIONI DI LINETTY E TAMEZE - "Tameze ha avuto un problema al tendine, per questo non ha giocato. Ci sono certi ruoli dove sono molto coperto: ho tenuto fuori Linetty, ma dovreste vedere come tira il gruppo in allenamento. Lì posso scegliere, mentre da altre parti potremmo avere difficoltà in caso di infortuni. Ho un centrocampo ottimo, anche Ricci sta entrando in forma e Gineitis mi sta facendo innamorare. Ho tanta scelta, mi dispiace per chi sta fuori"