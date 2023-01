Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato in conferenza stampa nel post partita di Torino-Verona, finita 1.1: "Mi aspettavo una partita così, sapevo che sarebbe stata difficile. Abbiamo fatto il primo tempo giusto, non siamo riusciti a fare alcune giocate anche per il valore degli avversari. Preso gol su corner, poi pareggiato e non abbiamo concretizzato, pur rischiando su Lazovic. Ma non sono deluso".



SULLA CLASSIFICA DEL VERONA - "C'è poca differenza tra essere noni o decimi ed essere in zona retrocessione, se fai errori li paghi. E' il caso anche del Toro, ha lottato per salvarsi e basta poco per fare come quest'anno o l'anno scorso. Il Verona ha fatto ottime prestazioni, ma ha sbagliato qualche dettaglio. Ora stanno sistemando le cose e possono fare molto bene nel ritorno. Era bello il mio Verona, ma basta poco per perdersi. Per questo modo di giocare, devi essere in qualche senso esagerato".



SUGLI ATTACCANTI - "Vlasic e Sanabria giocano entrambi spalle alla porta, ma c'era un bel giocatore come Hien. Sono soddisfatto, non deluso: con Pellegri hai altre caratteristiche, che attacca la profondità e hai più opzioni".