, allenatore del Torino, ha parlato a DAZN al termine del match contro la Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni: "Abbiamo avuto tante occasioni da ultimo passaggio in cui dovevamo andare in vantaggio. Nel secondo tempo è stata un po’ di più una battaglia e la Fiorentina ci ha messo un po’ più sotto senza però mai tirare in porta. Sul gol loro siamo mancati di cattiveria agonistica. Se avessimo voluto vincere la partita non avremmo preso questo gol".“Questo Torino è la squadra meno fisica che ho avuto, ci sono giocatori antifisici. Nel primo tempo abbiamo fatto una grandissima partita a livello di idee e di gioco, nel secondo tempo abbiamo battagliato. Adesso rivedendo il gol non mi è piaciuto l’atteggiamento che hanno avuto i miei. Se siamo una squadra che vuole ambire un po’ più in alto bisogna avere un atteggiamento diverso su quel cross che è stato decisamente lento”.“Sono soddisfatto degli ultimi tre mesi. Abbiamo vinto grandi gare contro l’Atalanta e oggi si può dire poco. Nel primo tempo ci siamo presentati a Firenze a abbiamo dominato. Tutti noi vogliamo fare qualcosina in più e vincere questo tipo di gare e non ci stiamo riuscendo. In certe situazioni dobbiamo mettere più cattiveria, molte nostre sconfitte sono state determinate da nostre leggerezze”.“Ha giocato molto bene adesso sta meglio ed ha bisogno di giocare. Abbiamo tre attaccanti e voglio dargli tanto spazio. Anche il fatto che si è incavolato quando usciva mi va bene perché vuol dire che ha tanta voglia di essere dentro. Secondo me ha fatto una buona gara e mi aspetto molto da lui in futuro”.“Obiettivi per l’anno nuovo? Mi dispiace perché ci sono state molte partite come quella di Monza e di oggi dove abbiamo perso punti per leggerezze. Dall’altra parte però ho la sensazione che ce la giochiamo con tutti e che abbiamo tante possibilità. Bisogna crescere su queste cose però ho sensazioni positive e nel 2024 spero di fare meglio del girone di andata".