Ivan Juric, tecnico del Torino, ha parlato a DAZN prima della sfida contro la Juventus: "Quando una squadra passa da 37 a 50 punti vuol dire che ha fatto un grandissimo lavoro, per fare di più serve qualcosa di speciale. Oggi è l'occasione giusta per far scattare qualcosa. Radonjic ha avuto un piccolo problema muscolare, per questo non è stato convocato anche se sappiamo che è un ragazzo particolare da gestire, abbiamo bisogno di tutti per un grande Toro".