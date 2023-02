Ivan Juric, tecnico del Torino, ai microfoni di DAZN ha parlato prima della sfida contro il Milan:



"Se non giochiamo con energia sarà difficilissimo, siamo fiduciosi nonostante le assenze. Ricci? Bisogna sostituirlo bene, dobbiamo essere bravi in fase difensiva e offensiva. Rischio per i giovani? Non lo sappiamo, oggi hanno una grande occasione per dimostrare il loro valore".