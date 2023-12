Nel post partita di Torino-Udinese, Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa, dicendo la sua sul match, finito 1-1. Queste le sue dichiarazioni:



POCA CONCRETEZZA? - "Siamo stati bene in campo, abbiamo messo attenzione a non subire contropiede contro una squadra veloce. Siamo andati sempre meglio, sarebbe stata una beffa perdere ma ci è andata bene. Ci è mancato l'ultimo passaggio e il tiro, poi dobbiamo battere meglio i corner".



RAMMARICO - "Abbiamo fatto un'ottima gara con spirito e concentrazione. Quando fai una gara del genere e non vinci, è un'occasione mancata".



RADONJIC - "Poteva fare meglio: sono tutti giocatori del Toro. E io cerco di usarli al meglio, quando penso possa dare qualcosa alla causa. E' un concetto semplice che vale per tutti".



PERCHE' NON E' ENTRATO PELLEGRI - "Ho messo Karamoh e Radonjic con Sanabria e Zapata, bastava e avanzava".



E' MANCATO LINETTY? - "No, sono rimasto soddisfatto da Ricci e Ilic. Linetty ha qualità che loro non hanno ancora, non sentono il gioco per 95 minuti. Ma entrambi hanno fatto bene, sono contento delle loro prove".



FAVORITA, SORPRESA E MIGLIOR GIOCATORE? - Inter, Bologna, Zirkzee"