Colpo Torino che passa in casa del Sassuolo, il tecnico granata Ivan Juric commenta a Dazn: "Momento in cui ho avuto paura di fare come con l'Atalanta? No, ho pensato più agli anni passati con il Sassuolo, facevamo grandi partite e perdevamo o pareggiavamo all'ultimo minuto. Abbiamo fatto una grande prestazione, costruite occasioni e concesso poco a una grande squadra. Sfortuna e cose da sistemare? Quando prendi il palo o ti fanno un salvataggio sulla linea non puoi dire molto, ma abbiamo fatto anche un gol di classe. Ci vuole un po' più di cattiveria in certe situazioni, spero che la prossima volta ci voglia meno a fare gol. Alternative sulla trequarti? L'imbarazzo della scelta no, va benissimo. Come oggi, Brekalo ha fatto una bellissima partita poi è entrato Pjaca e ha segnato. Dispiace per Praet che si è fatto male e ha fatto una bellissima partita. Hanno qualità e fantasia, sono giocatori completi. Pobega? E' un ragazzo giovane che già a i tempi di Verona abbiamo monitorato, quando lui era al Pordenone. E' interessante, l'anno scorso allo Spezia è cresciuto, ha un buon potenziale e può migliorare ancora molto, specialmente nella gestione della palla. Tanti gol dalla panchina, io mago dei cambi o rosa all'altezza? I ragazzi si sono messi a disposizione, lavorano forte, è un bel clima di lavoro".