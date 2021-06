Ivan Juric ha chiesto al Torino l'acquisto di Thomas Strakosha dalla Lazio in caso di addio di Sirigu. Il giocatore albanese è in scadenza nel 2022 e viene considerato dall'allenatore granata l'uomo perfetto per fare il titolare. Le alternative, come scrive Tuttosport, portano a un'accoppiata formata da Milinkovic-Savic fresco di rinnovo del contratto, e un secondo d'esperienza pronto a mettergli pressione come Antonio Mirante, in scadenza con la Roma.